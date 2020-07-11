Konyaaltı Sahili'nde, denizde dalış yaparken tabanca buldu - Son Dakika

Konyaaltı Sahili'nde, denizde dalış yaparken tabanca buldu

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde Rusya uyruklu Eda Svetlana (25), dalış yaptığı denizde tabanca buldu.

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde Rusya uyruklu Eda Svetlana (25), dalış yaptığı denizde tabanca buldu. Polise teslim edilen silah, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Konyaaltı Sahili'nde 23 No'lu plaj yanındaki halk plajında meydana geldi. Ailesiyle sahile gelen, Antalya'da yerleşik yaşayan Rus Eda Svetlana, suya girip, deniz gözlüğüyle dalış yaptı. Bu sırada denizde tabanca olduğunu gören Svetlana, kıyıya çıkarak, durumu cankurtarana iletti. Denizde silah bulunduğu bilgisi, hemen polis ekiplerine verildi. Arkadaşlarıyla yüzen Kutay Ulucan (17) da dalış yaparak, tabancayı alıp, kıyaya çıkardı ve gelen ekiplere teslim etti. Polislerin yaptığı ilk incelemeye göre, tabancanın kurusıkıdan bozma olduğu değerlendirildi. Tabanca, herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için kriminal laboratuvara gönderildi.

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Denize daldığı sırada tabancayı bulan Eda Svetlana, "Yüzerken tabanca gördüm. Durumu hemen güvenlikten sorumlu arkadaşlara haber verdim. İlk söylediğimde bana inanmadılar. Deniz gözlüğümle dalmıştım, o esnada fark ettim. Polisler gelene kadar burada yüzen diğer kişiler de gelip baktılar ve çıkardılar. Tabancayı polis arkadaşlar aldı, bizim de deniz keyfimiz kaldığı yerden devam ediyor" dedi.

Silahı denizden çıkaran Kutay Ulucan ise "Abla deniz içinde silah olduğunu haber verince arkadaşlarımla beraber dalıp çıkardık. Yaklaşık 15- 20 metre derinlikteydi. Tabanca ağırdı, çıkarırken zorlandım. İlk başta zaten oyuncak zannetmiştim. Elime alınca ağır olduğunu fark ettim, şarjörü de vardı, çıkardım ve silahı kıyıya bıraktım. Polisler de gelip silahı aldı" diye konuştu.


Konyaaltı Sahili, Antalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konyaaltı Sahili'nde, denizde dalış yaparken tabanca buldu - Son Dakika
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