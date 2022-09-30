Alisher'in denizden çıkmadığını fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve karadan polis ekipleri sevk edildi.

Tatil için Antalya 'da bulunan Turekul Alisher (25), ablası ve eniştesiyle geldiği Konyaaltı Sahili'nde deniz gözlüğü ve şnorkelle denize girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya'da denize giren turist boğuldu - Son Dakika

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