Konyaaltı Sahili'nde dip temizliği - Son Dakika

ULUSLARARASI Kıyı Temizliği Günü kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde deniz dibi temizliği yaptı. Denizden çok sayıda plastik ve cam şişe, demir parçası, kıyafet, maske ve sandal tonozu çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kıyı Temizliği kapsamında Konyaaltı Sahili'nde deniz dibi, Lara'da kıyı temizliği yaptı. Etkinlik kapsamında Sahil Güvenlik, Çevre Mühendisleri Odası, Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü, Yunus Diving kulüpleri olmak üzere toplam 10 kişi Konyaaltı Sahili'nde dalış yaptı. Ekipler denizden çok sayıda plastik ve cam şişe, demir parçası, kıyafet, maske ve küçük sandal tonozu çıkarttı.Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, deniz ve kıyıların korunmasının Antalya'nın en öncelikli konularından biri olduğunu aktardı. Atasoy, "Konyaaltı'nda deniz dibi, Lara'da kıyı temizliği yapılarak buradan çıkan atıklar sergilendi. Ziyaretçilerin bilinçli olması konusunda mesajlar verildi. Çevrenin doğanın korunmasının önemi vurgulandı. Denizlerimiz bize turizm, ekonomik olarak katkı sağlamaz. Aynı zamanda çevre ve sağlık açısından da büyük değer katar. Antalya'nın özellikle şehirle iç içe olan bu denizlerin temiz kalması, yoğunluğa rağmen gelecek nesillere aktarılması en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.