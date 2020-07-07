Konyaaltı Sahili'nde 'loca' arbedesi - Son Dakika

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'ndeki işletmetlerde, kıyı kanuna aykırı olduğu öne sürülen yapıların kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihtarın 3 günlük süresi doldu. Yapıların kaldırılması için gelen belediye ekipleri ile işletme sahipleri ve çalışanlar arasında arbede yaşandı. Bazı işletme çalışanları locaların üzerine çıkarak, taşınmasına engel olmaya çalıştı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, 33 işletmede kıyı kanununa ve mavi bayrak esaslarına aykırı olduğu öne sürülen loca ve yürüyüş yollarındaki yapıların kaldırılması için 3 gün önce işletme sahiplerine ihtarda bulunuldu. Dolan 3 günlük sürenin ardından bu sabah sahile gelen belediye yetkilileri ve polis ekipleri, işletmelerde bulunan locaları kaldırmak için çalışmalara başladı.
Büyükşehir Belediyesi ile ortak noktada buluşamadıkları bazı noktalar olduğunu ancak anlaşmaya vardıklarını söyleyen Konyaaltı Plaj ve Kafe İşletmeleri İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Özer, "Belediye ile yaptığımız ikili görüşmeye istinaden localarımızın işletme arkalarında toplanması, işgale konu olacak diğer tüm alet, edevatlarımızın kendi sınırlarımız içerisinde çekilmesi ve buna müdahale edilmemesi üzerine anlaştık. Belediye başkanımızla bir görüşmemiz var. Karşılıklı istişare ile Konyaaltı Sahili'ni nasıl yaşanabilir hale getirebiliriz, nasıl insanlara hizmet edilebiliriz bunu konuşacağız. Hepimiz ciddi istihdam sağlıyoruz. Burada yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor. Belediye bazı şeyleri anlayışla karşıladı. Biz de iyi niyet göstergesi olarak 2 locamızı verdik ancak geri getirecekler. Onlar da bizim burada daha iyi hizmet edebilmemiz için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler" dedi.