Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar 7 metre yüksekliğindeki yola kadar taştı - Son Dakika

Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar 7 metre yüksekliğindeki yola kadar taştı
27.01.2021 12:45
Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar 7 metre yüksekliğindeki yola kadar taştı Antalya'yı etkisi altına alan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkili. Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki yola kadar çıktı.
Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar 7 metre yüksekliğindeki yola kadar taştı
ANTALYA - Antalya'yı etkisi altına alan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkili. Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki yola kadar çıktı. Bazı mahallelerde ise yollarda oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı.
Antalya'yı etkisi altına alan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar sahilden yaklaşık 7 metre yükseklikte olan yola kadar çıktı. Dev dalgalara rağmen denize karşı fotoğraf çektiren vatandaşlar şaşkınlık oluşturdu. Konyaaltı Gürsü Mahallesi'nde ise çok sayıda araç oluşan su birikintileri altında mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar ve içerisindeki vatandaşlar itfaiye ve çekici yardımı ile kurtarıldı.
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