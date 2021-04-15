Konyaaltı Sahili'nde sezona hazırlık çalışmaları başladı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yaz sezonu hazırlıklarına başladı. Sahilde giyinme kabinlerinin montajından, kumsal tesviyesine, peyzajdan, boya ve onarıma hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesinde Konyaaltı Sahili'ni bakıma aldı. Konyaaltı Sahili'nde kent mobilyaları, sosyal donatı alanları, sahil korkulukları, oyun grupları ve spor aletlerinin boya, bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Giyinme kabinlerinin montajına başlanırken, sahilde tesviye ve kumsal temizliği gerçekleştiriliyor.

"Peyzaj revizyonu"

Elektrik alt yapısı ve duş alanlarının alt yapısı elden geçiriliyor. Çocuk parklarında kırılan ve hasar gören oyun alanları yenileniyor. Konyaaltı Varyanttan itibaren Beach Park ve Akdeniz Bulvarı hattı boyunca peyzaj revizyonları gerçekleştiriliyor. Deniz tuzundan etkilenen bitkiler yerine mevsimlik çiçekler dikiliyor. Ayrıca sulama alt yapısı da iyileştiriliyor. - ANTALYA