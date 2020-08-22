Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeli deniz keyfi - Son Dakika

- Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeli deniz keyfi

ANTALYA - Hava sıcaklığının 39 derece çıktığı Antalya'da sıcaktan bunalanlar, dünyaca ünlü sahile gelerek serinledi. Hava sıcaklığından dolayı yoğunluğun azaldığı sahilin çoğu kısmında sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlendi.

Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 39 dereceye kadar ulaştı. Nem oranın 18 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sıcaklıktan dolayı sahildeki yoğunluğun geçtiğimiz haftalara göre daha az olduğu dikkat çekti. Plajdaki tatilciler ise serinlemek için bol bol yüzdü, bazıları da güneşlendi. Sahilde çoğu tatilcilerin kıyıda ve denizde sosyal mesafe kuralarına uyduğu ancak çoğu tatilcinin bazı vatandaşlar dışında maske takmadığı gözlemlendi.

"Maske takmak sahilde zor değil"

Sahile maskeyle gelen vatandaşlardan Cihat Karakuş, yoğunluğun az olduğunu ancak tatilcilerin kendisini korumadığını söyledi. Karakuş, "18 yaşın altındakiler iç içe. Huzursuz olduğum için maske takıyorum. Maske takmak sahilde zor değil. Her bilinçli vatandaşın yapması gereken bu. Denize girerken çıkarıyorum ve yoğunluktan uzaklaşıyorum. Yaş itibariyle kendimi ve evdeki çocuklarımı korumak zorundayım." dedi.