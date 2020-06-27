Konyaaltı Sahili'nde yasak ve sonrası - Son Dakika

Konyaaltı Sahili'nde yasak ve sonrası

ANTALYA'da, Yükseköğretim Sınavı nedeniyle uygulanan kısıtlama nedeniyle sabah saatlerinde boş kalan Konyaaltı Sahili, kısıtlamanın saat 15.00'de sona ermesiyle doldu.

ANTALYA'da, Yükseköğretim Sınavı nedeniyle uygulanan kısıtlama nedeniyle sabah saatlerinde boş kalan Konyaaltı Sahili, kısıtlamanın saat 15.00'de sona ermesiyle doldu. Kısıtlama öncesi ve sonrası, havadan görüntülendi.

Yurt genelinde milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 13.00'da sona erdi. Sınav boyunca tüm yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Turizm kenti Antalya'nın başta sokakları ve caddeleri olmak üzere dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de bugün sessiz bir gün yaşadı. Kentte bugün hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı 26 dereceyi gösterdi. Hem hafta sonu olması hem de sıcak havaya rağmen kısıtlama nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamadı. Sınavın sona erdiği 13.00'da okul önlerinde kalabalık görülürken kısıtlamanın sona erdiği saat 15.00'dan sonra başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar ve tatilciler soluğu denizde aldı.

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Sabah saatlerinde boş olan Konyaaltı Sahili, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte dolmaya başladı. Dünyaca ünlü sahilin boş ve kalabalık görüntüsü, havadan dronla görüntülendi.


Konyaaltı Sahili, Antalya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konyaaltı Sahili'nde yasak ve sonrası - Son Dakika

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