Konyaaltı Sahili'ni temizlediler - Son Dakika

Konyaaltı Sahili'ni temizlediler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Mavi Bayrak Akdeniz Ülkeleri Haftası" kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Mavi Bayraklı Konyaaltı EKDAĞ Halk Plajı'nda çevre temizliği yapıldı. 11 Akdeniz ülkesinde "Bizi Birleştiren Deniz İçin Çalışıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mavi Bayraklı Konyaaltı EKDAĞ Halk Plajı'nda Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü öğrencileri ve halkın desteğiyle çevre temizliği yapıldı. Etkinlikle dünyaya temiz çevre için anlamlı bir mesaj verildi.

SAHİLDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ Sahilde yapılan temizlikte maske, plastik ve metal atıklar ile sigara izmaritleri toplandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, TÜRÇEV Antalya Şubesi, Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte plajda toplanan atıklar kategorilerine göre ayrıştırılarak, bir alanda sergilendi. Böylece plajın genel olarak hangi atık türleri tarafından daha fazla kirletildiği gösterilmiş oldu. Etkinlikle atıkların deniz ve plajlara verdiği zararı somut bir şekilde göstermek ve insanların bilinç düzeylerini arttırmak hedefleniyor.