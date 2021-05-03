KONYAALTI SAHİLİ, TAM KAPANMADA TURİSTE KALDI - Son Dakika

Antalya'nın Konyaaltı sahili, 17 günlük tam kapanmanın 4'üncü gününde kısıtlamadan muaf turistlerle doldu.

Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, sahilde güneşlenip denize girdi. Turistlerden kimisi çocuklarıyla birlikte yüzüp eğlenirken, kimisi de çocuklarını şemsiye altından izleyip kitap okumayı tercih etti. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da güneşin yakıcılığından korunmak isteyen turistler, kremle korunmaya çalıştı.

Sahillerde turistler denize girerken, kent merkezi ile yoğun cadde ve sokaklarda ise denetimler sürdü. Denetimler nedeniyle bazı noktalarda araç kuyrukları oluştu.