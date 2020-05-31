Konyaaltı Sahili, tatilcileri bekliyor - Son Dakika

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 1 Haziran itibarıyla gelecek tatilciler için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sahil 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzere tüm kıyılarında koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kıstlamalar 1 Haziran'da geçilecek normalleşme süreciyle kaldırılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de Konyaaltı Sahili'nde bir süre önce başlatılan çalışma ile fiziki mesafe kurallarını belirledi.

Plaja rasgele havluyu serip güneşlenme ya da denize girme dönemini tamamen sona erdiren çalışmayla sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. 200 kişinin aynı anda hizmet alması beklenen bu alanda tatilcileri iki farklı seçenek bekliyor. Denize girmek ve güneşlenmek isteyenler şezlongları tercih ederse bu belli bir ücretle tatilciye kiralanacak. İkinci seçenek ise şezlongun bulunmadığı 9 metrekarelik özel alanlardan oluşan ücretsiz halk plajı. 09.00-17.00 saatleri arasında verilecek bu hizmetin şezlong ücreti ise henüz belirlenmedi. Sabah erken saatlerde belediyeye ait temizlik ve dezenfeksiyon ekibi alanda son dokunuşları yaptı.

TATİLCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Sahile gelen her tatilci, soyunma kabinlerinin olduğu noktada kontrolden geçecek. Burada her tatilcinin ellerine dezenfektan sıkılıp, maske verilecek. Ayrıca plaja giden yolun üzerinde 10 maddelik yeni hayat kurallarının anlatıldığı uyarı levhaları bulunacak. Engelli vatandaşlar için hazırlanan özel araçlar ise plaj girişinde engelli vatandaşı alıp denizle buluşturduktan sonra yeniden dezenfekte edilecek. Plaja giriş ve çıkışlar farklı yollardan yapılacak. Böylece fiziki mesafe kuralı en iyi şekilde uygulanacak. Önceden yasak olmayan sigara da artık bu plajda yasak. Sigara içmek isteyenler için yeni bir alan oluşturuldu.

Ortak kullanım alanları içinde bulunan duş alanları, soyunma kabinleri ve tuvaletler de elden geçirildi. Önceden 4 kişi aynı anda duş alabilirken bu uygulama da ikiye düşürüldü. İki kişi yan yana gelmeyecek şekilde duş alanları düzenlendi. Tuvaletlerde tamamen otomatik armatür ve sabun sistemleri kullanılacak. Alandaki marketin kullanımı için de yine maske ve eldivene ihtiyaç duyulacak. Soyunma kabinlerinin ve duş alanlarının olduğu yerlere de sosyal mesafe şeritleri yerleştirildi.