Konyaaltı sahili turistlere kaldı - Son Dakika

Konyaaltı sahili turistlere kaldı

02.05.2021 15:09

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili 'tam kapanma'nın 3'üncü gününde turistleri ağırladı.

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili 'tam kapanma'nın 3'üncü gününde turistleri ağırladı. Sahile gelen turistlere, polis tarafından pasaport kontrolü yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapmasında ülke genelinde 17 gün uygulanacak tam kapanmanın 3'üncü gününde, Antalya'da kontroller devam etti. Sokak ve caddelerde polis ekipleri tarafından kurulan noktalarda araçlardaki kişilerin ve yayaların sokağa çıkmak için gerekli izin belgeleri kontrol edildi.Hava sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Önceki haftalarda kalabalık haliyle akıllarda yer eden sahile gelen az sayıdaki turist, sıcaklığı 20 derece olan denizde yüzdü. Bazıları ise kumların üzerine yatarak güneşin keyfini çıkardı. Polis ekipleri, sahil bandına gelen turistlerin pasaportlarını kontrol etti.


Konyaaltı sahili turistlere kaldı
Konyaaltı sahili turistlere kaldı
Konyaaltı sahili turistlere kaldı
Konyaaltı sahili turistlere kaldı
Konyaaltı sahili turistlere kaldı
Konyaaltı sahili turistlere kaldı
Konyaaltı sahili turistlere kaldı
Konyaaltı sahili turistlere kaldı
Konyaaltı sahili turistlere kaldı
Konyaaltı sahili turistlere kaldı
Konyaaltı sahili turistlere kaldı
Konyaaltı sahili turistlere kaldı
Konyaaltı sahili turistlere kaldı
Konyaaltı sahili turistlere kaldı
Konyaaltı sahili turistlere kaldı

Koronavirüs, Konyaaltı, Pasaport, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konyaaltı sahili turistlere kaldı - Son Dakika


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