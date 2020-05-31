Konyaaltı Sahilinde hummalı 1 Haziran hazırlığı - Son Dakika

Konyaaltı Sahilinde hummalı 1 Haziran hazırlığı

Konyaaltı Sahilinde hummalı 1 Haziran hazırlığı çiçekler ekildi, sahil yeni normal standartlarında düzenlendi Dünyaca ünlü sahil misafirlerini bekliyor Antalya Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlangıcı olan 1 Haziran Pazartesi günü yeniden açılacak olan dünyaca ünlü...

Konyaaltı Sahilinde hummalı 1 Haziran hazırlığı

çiçekler ekildi, sahil yeni normal standartlarında düzenlendi

Dünyaca ünlü sahil misafirlerini bekliyor

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlangıcı olan 1 Haziran Pazartesi günü yeniden açılacak olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklarını tamamladı. Covid-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenen halk plajı ile sahil boyunca, baştan sona sosyal donatı ve yeşil alanların bakım onarım çalışmalarını gerçekleşti.

Korona virüsü salgınında normalleşme sürecinin başlangıcı olan 1 Haziran Pazartesi günü turizm sezonunun da başlayacak olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'nde son hazırlıklarını da tamamladı. Dört ay boyunca süren çalışmalar sonunda sahil, Antalyalılar için yeniden canlandırıldı ve güzelleştirildi. İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Pandemi nedeniyle tedbir amaçlı yasaklı olan Konyaaltı Sahili, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte 1 Haziran Pazartesi günü yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerin ziyaretçi girişine kapatıldığı sürede Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, kent mobilyaları ve soyunma kabinlerine kadar kapsamlı bir bakım-onarım gerçekleştirdi. Varyanttan başlayarak Konyaaltı BeachPark ve Akdeniz Bulvarı hattı boyunca peyzaj revizyonları yapıldı. Deniz tuzu ve hava koşullarından etkilenen bitkiler sökülürken yerine uygun nitelikte yeni bitkiler dikildi, mevsimlik çiçekler toprakla buluşturuldu. Ayrıca sulama alt yapısı iyileştirilerek otomasyon sistemiyle daha kısa sürede geniş alanların sulanması sağlandı.

Yepyeni görüntüsüyle karşılayacak

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 217 kişilik geniş bir ekiple hafta sonu da baştan aşağıya titiz bir çalışma yürüttü. Sosyal donatı alanları, sahil korkulukları, oyun grupları ve spor aletlerinin boya, bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Ekipler sahilde tesviye ve kumsal temizliği işlemi de gerçekleştirdi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı basketbol sahaları ve tenis kortlarının, Fen İşleri Dairesi de asansör havuzların bakımını gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları sayesinde yepyeni bir görünüme kavuşan Konyaaltı Sahilinde Antalyalılar ile yerli ve yabancı turistler gönül rahatlığı ile deniz keyfi yapabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekdağ Konyaaltı Plajında da tatilciler için tüm hazırlıklar tamamlandı. Şezlong ve şemsiyelerden, yürüyüş yolları ve soyunma kabinlerine kadar birçok uygulama sosyal mesafe kuralına uygun düzenlendi. Halk sağlığı için baştan sona tedbir amaçlı uygulamalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda halkın ücretsiz olarak faydalandığı kısımda sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Bu kısma vatandaş şemsiye ya da havlusunu gönül rahatlığıyla getirebilecek. Şezlong kullanmak isteyen vatandaşlara da 3'lü, 2'li veya tekli seçenekler sunulacak. Şezlonglar görevliler tarafından sık sık dezenfekte edilecek. Dezenfekte işleminin ardından 20 dakika bekletilen şezlonga yeni bir tatilci alınacak. Plaja gelen her tatilcinin ellerine dezenfektan sıkılıp, maske verilecek. Tuvaletlere sensörlü aydınlatmalar, fotoselli musluklar ve temassız sabunluklar yer alacak. Çoklu duş ünitelerinin yerine tekli duş üniteleri kullanılacak.

Konyaaltı Sahilinde hummalı 1 Haziran hazırlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 05:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konyaaltı Sahilinde hummalı 1 Haziran hazırlığı - Son Dakika

Son Dakika

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