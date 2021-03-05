Konyaaltı sahilindeki işletmeler kısıtlamasız ilk cumartesi gününü bekliyor - Son Dakika

Konyaaltı sahilindeki işletmeler kısıtlamasız ilk cumartesi gününü bekliyor

05.03.2021 15:35
Konyaaltı sahilindeki işletmeler kısıtlamasız ilk cumartesi gününü bekliyor, System.String[]

Kontrollü normalleşmenin başladığı Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki işletmeler, sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı ilk cumartesi günü için hazırlıklarını tamamladı.

Kontrollü normalleşmenin başladığı Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki işletmeler, sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı ilk cumartesi günü için hazırlıklarını tamamladı. İşletmelerin pandemi kurallarını ön planda tuttukları görüldü.

Turizm kenti Antalya'da Sahil Antalya Yaşam Parkı'ndaki işletmeleri, 3.5 aylık kısıtlamanın ardından cumartesi günü müşterileri ile buluşmanın heyecanı sardı. Kontrollü normalleşmeyle birlikte kafe, restoran, çay bahçesi ve pastane gibi işletmeler saat 07.00 ile 19.00 arasında yüzde 50 kapasite ile yeniden hizmete açılmıştı. Bu çerçevede hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 1 güne düşürülmüş, cumartesi gününe serbestlik getirilmişti. Yaklaşık 3.5 ay sonra cumartesi günü vatandaşlara hizmet verecek olan Sahil Antalya Yaşam Parkı'ndaki işletmeler de müşterilerini güvenli şekilde ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. İşletmeler yüzde 50 kapasiteye göre hazırlıklarını tamamlarken, hijyen kurallarının da ön planda olduğu görüldü. Açık alana kurulan masaların üzerinde dezenfektan ve aralarında mesafelerin ayarlandığı gözlemlendi. Bazı işletmeler işletmelerin ise başta peyzaj olmak üzere koltuklarını yıkama çalışmalarına devam ettikleri görüldü.

Plaj bölümünde işletmelerin loca hazırlıklarına başlarken, yeşil alanlarda ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik ve peyzaj çalışması yaptı.

"Hazırız"

İşletmeci İbrahim Halil Teşer, yeni bir mekan olarak tatlı üzerine hizmet vereceklerini kaydetti. Herkesin cumartesi günü dışarı çıkmayı özlediğini ifade eden Teşer, "İnsanlar ailecek dışarı çıkıp güzel bir mekanda oturup yeme içmeyi özledi. Bizde müşterilerimizi özledik. Hazırlıklarımızı tamamladık, onları bekliyoruz" dedi.

"Güzel bir gün olacak"

İşletmeci Zafer Şahin, pandemi sürecinde geçen yılı sıkıntılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti. Kontrollü normalleşme kapsamında işletmelerin yarı kapasite ile hizmet verme kararını sevinçle karşıladıklarını dile getiren Şahin, "Geleceğe yönelik yapmamız gereken işler açısından önemliydi. Antalya turizmin başkenti, bu karar herkes için güzel oldu. Cumartesi günü kısıtlamasız ilk hafta sonu olacak. Uzun bir süre sonra sokağa çıkan herkes için güzel bir gün olacak. Biz de işletmemizi pandemi kurallarına uygun olarak hazırladık. Sezona başlıyoruz" diye konuştu.

"Önlemlerimizi aldık"

Masalar arasındaki mesafeyi düzenlediklerini kaydeden Şahin, "Her bölgede dezenfektanımız var. Tüm personelimiz maskeli durumda. Ateş ölçer de mevcut, gereken tüm tedbirleri aldık. Cumartesiyi bekliyoruz. Güzel bir gün olacak diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Konyaaltı, Cumartesi, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konyaaltı sahilindeki işletmeler kısıtlamasız ilk cumartesi gününü bekliyor - Son Dakika


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