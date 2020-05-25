Konyaaltı sahiline 'sosyal mesafeli' deniz keyfi ayarı - Son Dakika

ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde belediye ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında plaja uyarı levhaları astı. Şezlong ve şemsiyeler için de sosyal mesafe kuralına uygun alanlar oluşturuldu.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, Covid-19 önlemleri kapsamında yeniden düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sahilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, plaja Covid-19'a ilişkin uyarı levhaları konuldu. Şezlong ve şemsiyeler için de sosyal mesafe kuralına uygun 9'ar metrekarelik alanlar oluşturuldu. Bölgedeki işletmelere de örnek olması için turistlerin güneşlenme aralıkları işaretlenerek belirgin hale getirildi. Ekiplerin, aşamalı olarak açılacak turizm sezonu süresince de plajlarda sosyal mesafe kontrolü yapacağı öğrenildi.