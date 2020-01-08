Konyalı 73 yaşındaki terzi Ramazan ustanın meslek aşkı - KONYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyalı 73 yaşındaki terzi Ramazan ustanın meslek aşkı - KONYA - Son Dakika

Konyalı 73 yaşındaki terzi Ramazan ustanın meslek aşkı - KONYA

7 saat önce

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 65 yıldır terzilik yapan 73 yaşındaki Ramazan Şen, hazır giyimin olumsuz etkilerine rağmen ilk günkü aşkla bağlı olduğu mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 65 yıldır terzilik yapan 73 yaşındaki Ramazan Şen, hazır giyimin olumsuz etkilerine rağmen ilk günkü aşkla bağlı olduğu mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Çocukluğundan beri yaptığı terzilik mesleği sayesinde evini yaptıran, çocuklarını okutarak evlendiren Ramazan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, giyim sektöründeki seri üretimin ve hazır giyim anlayışının yaygınlaşması nedeniyle "ısmarlama terziliğin" bitme noktasına geldiğini söyledi.

Değişen tüketim ve giyim alışkanlıklarının yanı sıra maliyeti nedeniyle artık ısmarlama takım elbiselerin tercih edilmediğini belirten Şen, şunları kaydetti:

"Eskiden iş yetiştiremiyordum. Şimdi müşterilerimiz azaldı. Hazır giyim bizi olumsuz etkiledi çünkü hazır giyim ucuz oluyor. Bizim 75 liraya diktiğimiz pantolonu insanlar, 30-40 liraya alıyor. Biz takımı 500 liraya dikersek, insanlar 200 liraya takım alıyor. Bazıları da 'Ben özel olarak diktireceğim' diyor. Benim böyle özel müşterilerim var. 'Siz de giderseniz sizden sonra ne olacak' diyorlar. Terzilik bitecek, konfeksiyon devam edecek."

"Ceketimi satıp dükkanımı açtım"

Şen, çok zor günlerden geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim meslek biraz zor. Bir terzi en az 8-10 senede yetişir. Öyle konfeksiyon gibi gidip de hemen işe başlayamaz. Çok güzel bir meslek. Her zaman bana bunu öğreten ustalarıma dua ediyorum. Bizim zamanımızda dükkan açmak çok zordu. Dükkanımı açmak için 80 liraya ceketimi sattım, bit pazarından ütümü, sandalyemi aldım. Her zaman bana bu mesleği öğreten ustalarıma dua ediyorum. Bu meslek sayesinde Allah bana ne istediysem verdi."

Konfeksiyona karşı ayakta kalmasını sürekli kendini güncellemesine bağlayan Şen, bugün dahi çalışırken kendini sürekli yeniliklere hazırladığını bildirdi.

"Daha yeni açmış gibi heyecanlı bir şekilde çalışıyorum"

Şen, Konya merkeze her gittiğinde terziler iş hanına gidip arkadaşlarını ziyaret ettiğini, yeni çıkan modelleri incelediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bilmediklerimi de şu yaşta öğrenmek isterim çünkü bundan ekmek yiyoruz. Konfeksiyonu da incelerim. Onlar da güzel kalıplar, modeller çıkarıyorlar. Onları yapmaya çalışıyorum. Zaten onları yapmazsam, beceremezsem ayakta kalamamki. Yenilikleri sürekli takip ediyorum. İşimi severek yapıyorum. Daha yeni açmış gibi heyecanlı bir şekilde çalışıyorum. Allah güç kuvvet verirse mesleğimi sonuna kadar devam ettireceğim."

Esnaflığın püf noktasının "sempatiklik" olduğunu dile getiren Şen, "Terzilikten önce esnaflık biraz sempatiklik ister. Adamın suratı gülmezse, dükkanından çıkmazsa hiçbir şeye karışmazsa unutulur. Hareketli olacaksın. Siyasetten spora kadar her şeyin içinde varım. Yakın zamana kadar spor yapardım. İki seneye kadar futbol oynardım. Çoğu inanmayacak ama bu bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Konyalı 73 yaşındaki terzi Ramazan ustanın meslek aşkı - KONYA

Ramazan Şen, Sarayönü, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:47 Kaynak: AA
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