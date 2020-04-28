Konyalı aile ürettiği yufka ekmeğini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki aile işletmesinde yapılan yufka ekmeği, Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

İlçede Memiş Gebik ve eşi Gül Nur Gebik tarafından işletilen ve 5 kadının çalıştığı iş yerinde üretilen yufkalara, Ramazan ayında rağbet daha da arttı. Yufka ekmeklerine ilçe halkının ve çevre ilçelerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından da talep geliyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Memiş Gebik, günde 1500 civarında yufka üretimi yaptıklarını belirterek, "Yazın ve Ramazan ayında talep daha da artıyor, bazen yok satıyoruz" dedi.

Yufkalarında katkı maddesi bulunmadığı için talebin yüksek olduğunu dile getiren Gebik, "Sadece un, tuz ve su koyarak yoğuruyoruz. Kilo yapmadığı, odun ateşinde piştiği ve doğal olduğu için çok fazla ilgi görüyor." diye konuştu.

Seydişehir ve çevre ilçelerden aldıkları siparişleri elden teslim ettiklerini aktaran Gebik, farklı illerden sosyal medya üzerinden aldıkları siparişleri ise paketleyip gönderdiklerini söyledi.