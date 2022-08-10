Konya'ya dönüş yolunda 108 kilometre hızla giderken Afyonkarahisar sınırları içinde hakkında hız ihlali cezası yazıldığını aktaran Akyürek, "Çay Sulh Ceza Hakimliğine ilgili karar hakkında itirazda bulundum. İtiraz gerekçemde kamu görevi yaptığımı duruşmalara yetişmem gerektiğini, ertesi gün duruşmalarına hazırlık yapmam gerektiğini beyan ettim. Mahkeme gerekçelerimi kabul ederek tutanağın iptaline karar verdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Karahisar, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aracıyla hız yapan avukatın cezası kamu görevi yaptığı gerekçesiyle iptal edildi - Son Dakika

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