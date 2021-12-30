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Konyalı besiciler yavrulayacak koyunlarını kamerayla takip ediyor - Son Dakika

Konyalı besiciler yavrulayacak koyunlarını kamerayla takip ediyor

30.12.2021 12:29
Konyalı besiciler yavrulayacak koyunlarını kamerayla takip ediyor

Konya'nın Kulu ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, gece gündüz kuzulayacak koyunları için mesai yapıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, gece gündüz kuzulayacak koyunları için mesai yapıyor.

Dedeli Kuyu Yaylası'nda küçükbaş hayvancılıkla uğraşan besiciler, zorlu kış mevsimine göğüs gererek en önemli geçim kaynakları olan hayvanlarıyla ilgilenmeyi sürdürüyor.

Sürü sahipleri, bugünlerde yavrulayan koyunları için yoğun mesai harcıyor. Ağıllara kurulan kameraları sürekli takip eden besiciler, doğum yapacak koyunları tespit edip yardımına koşuyor. İkiz, üçüz doğan kuzular ağılarda yapılan bölmelerde özenle bakılıyor.

Besici Mustafa Körhan, AA muhabirine, ağılda çalışan çobanlarıyla kuzulayan koyunlar için gece gündüz nöbet tuttuklarını söyledi.

Kuzuların sağlık durumlarını da yakından takip ettiğini dile getiren Körhan, şöyle konuştu:

"2 bin 300 metrekare alana kurduğumuz tesiste koyunculukla uğraşmaktayız. Koç katımını 5 ay önce yaptık, şimdide kuzularımızı elimize alıyoruz. Bu işi sevmeyen yapamaz. Koyun sevgisi olunca bütün zorluklar kolaylaşıyor. Kuzu veriminde ikiz, üçüz oranlarımız yüksek elhamdülillah. Ağıllarda kamera sistemimiz mevcut ve sürekli içeriyi takip ediyoruz. Doğum normalse ve anne kuzuyu alıyorsa müdahale etmiyoruz. Eğer doğumda kuzu ters geliyorsa o zaman müdahale etmek zorunda kalıyoruz."

Körhan, üreticinin doğuma müdahale etmesi yerine normal doğumun en iyisi olduğunu dile getirdi.

Kuzuları ağılda farklı bölmelere aldıklarını aktaran Körhan, "Kuzu ölümü olduğu zaman ikizlerden veya üçüzlerden birini alıp yavrusunu kaybeden koyuna veriyoruz. Ölen kuzusunun postunu sağlıklı bir kuzunun üzerine geçirip bağlıyoruz, yavrusunun kokusunu alan koyun süt anneliği kabulleniyor." ifadelerini kullandı.

Konyalı besiciler yavrulayacak koyunlarını kamerayla takip ediyor
Konyalı besiciler yavrulayacak koyunlarını kamerayla takip ediyor
Konyalı besiciler yavrulayacak koyunlarını kamerayla takip ediyor
Konyalı besiciler yavrulayacak koyunlarını kamerayla takip ediyor

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Doğum, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konyalı besiciler yavrulayacak koyunlarını kamerayla takip ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyalı besiciler yavrulayacak koyunlarını kamerayla takip ediyor - Son Dakika
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