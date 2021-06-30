Konyalı çift düğün yemeğini Gazze'de verdi - Son Dakika

Dünya evine giren Konyalı çift, Filistin halkına duydukları sevginin bir ifadesi olarak Gazze Şeridi'nde düğün yemeği verdi.

Melike ve Ufuk Furkan'ın Gazze'de Ribat İnsani Yardım Derneği ve Ard Kalkınma için Barış Derneği koordinasyonuyla düzenlediği yemeğe çok sayıda Filistinli katıldı.

Mutluluklarını Filistin halkıyla paylaşan genç çift, Gazze'ye yolculuğun zorlukları nedeniyle yemekte bulunamadı. Yeni evliler, organizasyonun görüntülerini Ard Kalkınma için Barış Derneğinin Facebook sayfasından izledi.

Ard Kalkınma için Barış Derneği Başkanı Muhammed el-Harazin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kutlu adım, İslam halkları arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirir." dedi.

Harazin, "Türk gencinin Filistin'e olan sevgisi, ailesi arasında düzenleyebileceği düğün yemeğini Gazze Şeridi'nde yapmaya sevk etti." diye konuştu.

Bunun Türk halkının Filistin davasına sahip çıktığının bir kanıtı olduğuna işaret eden Harazin, Türk hükümeti ve halkının Gazze'yi bırakmadığını ve Filistin halkını desteklemeye devam ettiğini vurguladı.