Konyalı çiftçiler havuç veriminden memnun - Son Dakika

Türkiye'nin havuç üretiminin yüzde 60'ını karşılayan Konya'da çiftçi, havucun hem veriminden hem de fiyatından memnun.

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Akbulut, AA muhabirine, çiftçinin havuç hasadı için tarlalara girmeye başladığını söyledi.

Üreticinin verimden memnun olduğunu belirten Akbulut, "Şu an havuçta verim gayet güzel görünüyor. Bölgemizde havuç denince akla ilk gelen yer Kaşınhanı. Çok ciddi manada bir havuç üretimimiz var bu bölgede. Türkiye genelinde üretilen havucun yaklaşık yüzde 60'ı Konya'dan karşılanıyor. Geçen sene 600 bin ton civarında havuç üretilmiş. Bunun 350 bin tonunu Konya bölgesinde üretmişiz. Türkiye'de üretim noktasında açık ara öndeyiz." dedi.

Konya'da üretilen havucun üçte ikisinin Kaşınhanı Mahallesi'nden karşılandığını dile getiren Akbulut, "Bu sene fiyat açısından da çiftçilerimiz için havuç umut verici, bereketli bir sezon gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Kaşınhanı'ndan 5 ülkeye havuç ihracatı

Kaşınhanı bölgesinde 250 dönüm alana havuç eken çiftçi Ali Arıcı da havuç hasadına yönelik memnuniyetini, şöyle dile getirdi:

"Hasat şu anda iyi gidiyor, verim alabiliyoruz, fiyatlar yüksek. 250 dönüm alan ektik bu yıl, dönümünde 20-25 ton alıyoruz, bu iyi bir verim. Kilosu 2 liradan gidiyor, fiyatlar iyi. Üretici memnun fiyattan. Hem iç piyasaya hem ihracata veriyoruz. İhracatta, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan, Dubai var. İşletmemizde 15 kişi çalışıyor. Havuçlar, makineyle tarladan sökülüp römorklara aktarılıyor. Römorklar buraya getirdikleri havuçları havuzlara döküyor. Havuzlarda yıkanıyor, oradan tekrar temiz suya giriyor. Son yıkamadan sonra işçilerimiz paketliyor. Sonra 1 gün şoklamamızda bekliyor."

Arıcı, hasadın kasım ayı sonuna kadar süreceğini dile getirdi.