Konyalı Çocuklar Emiray Müzikali ile Eğlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi ile TRT tarafından hazırlanan ve yayınlandığı tarihten itibaren çocukların büyük beğenisini toplayan "Emiray" çizgi filminin kahramanları, düzenlenen müzikal gösteriyle Konyalı çocuk hayranlarının karşısına çıktı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile TRT tarafından hazırlanan ve yayınlandığı tarihten itibaren çocukların büyük beğenisini toplayan "Emiray" çizgi filminin kahramanları, düzenlenen müzikal gösteriyle Konyalı çocuk hayranlarının karşısına çıktı.



Konya Büyükşehir Belediyesi ile TRT işbirliğinde hazırlanan "Emiray" çizgi dizisinin kahramanları düzenlenen müzikal bir gösteriyle Konyalı çocuk hayranlarının karşısına çıktı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenen müzikal gösteride "Emiray" çizgi filmi başrol oyuncusu Emiray başta olmak üzere filmin diğer kahramanları Karaca, Kemal Amca, Zekai, Ruhi ve Osto sahne aldı. Konyalı çocuklar tarafından yoğun ilgi gösterilen müzikalde çocuklar Emiray ve arkadaşlarının sergilediği performansla eğlenceli anlar yaşadı. Gösteride Emiray ve arkadaşları müzik eşliğinde birbirinden güzel oyunlar oynayarak çocuklara unutamayacakları bir akşam yaşattı. Programda ayrıca çocuklara Emiray ve arkadaşlarının yer aldığı bir yapboz ile Emiray maskesi dağıtıldı. Emiray çizgi filmi Büyükşehir Belediyesinin yürütmüş olduğu Medeniyet Okulu projesinin en önemli aşamalarından birini oluşturuyor. TRT Çocuk ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen bu animasyon çizgi dizisi ile Türk-İslam kültürüne ait değerler ile oluşturulan yerli ve milli animasyon yapımlarını çocuklarımızın izlemesi ve kültürel yozlaşmanın önüne geçmek amaçlanıyor. - KONYA

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