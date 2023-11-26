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Konyalı çocuklar, Filistinli akranları için gökyüzüne yüzlerce balon uçurdu - Son Dakika

Konyalı çocuklar, Filistinli akranları için gökyüzüne yüzlerce balon uçurdu

Konya Büyükşehir Belediyesi Kudüs Çalışma Grubu ve Bilgehaneler tarafından Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar Türkiye ve Filistin bayrakları ile ''Filistin özgürdür özgür kalacak'', Bağımsız Filistin özgür Kudüs'', Kudüs coğrafi değil, imani meseledir'' yazılı pankartlar taşıdı. Çocuklar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

26.11.2023 - 15:22,  Güncelleme: 16:30
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Konya Büyükşehir Belediyesi Kudüs Çalışma Grubu ve Bilgehaneler tarafından Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar Türkiye ve Filistin bayrakları ile "Filistin özgürdür özgür kalacak", Bağımsız Filistin özgür Kudüs", Kudüs coğrafi değil, imani meseledir" yazılı pankartlar taşıdı.

"İSRAİL SİSTEMATİK OLARAK FİLİSTİN TOPRAKLARINI İŞGAL EDİYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katıldığı programda Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Talut Kerem Cengiz açıklama yaptı. Cengiz, İsrail'in, bir asra yakın bir süredir sistematik olarak Filistin topraklarını işgal ederek yüzbinlerce Filistinliyi kendi vatanlarından ayrılmaya mecbur bıraktığını belirtti.

Konyalı çocuklar, Filistinli akranları için gökyüzüne balon uçurdu

"HİÇBİR AHLAKİ VE VİCDANİ İLKE GÖZETMİYOR"

İsrail'in, hiçbir ahlaki ve vicdani ilke gözetmeksizin yürüttüğü bu operasyonun, savaş değil, katliam ve soykırım olduğunu savunan Cengiz, şunları kaydetti: "Filistinlilerin topraklarını işgal etmesi, kadın-çocuk demeden masumları katletmesi ve insanları öz vatanlarından sürgün etmesi, bugünkü hadiselerin esas nedenidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz.' Bu adalet ise çoluk çocuk demeden acımasızca insanlığı katleden siyonistlerin eliyle, hükümleri ile değil, savaşta bile kadına, çocuğa ve yaşlılara dokunmayan, zulmetmeyen Allah'ın hükümlerinin hakim olduğu Müslümanların idaresinde tüm coğrafyaya hakim olacak başkenti Kudüs olan Filistin devleti ile sağlanabilecektir."

Konyalı çocuklar, Filistinli akranları için gökyüzüne balon uçurdu

BALONLARI GÖKYÜZÜNE BIRAKTILAR

Açıklamanın ardından çocuklar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Konyalı çocuklar, Filistinli akranları için gökyüzüne balon uçurdu
Konyalı çocuklar, Filistinli akranları için gökyüzüne balon uçurdu
Konyalı çocuklar, Filistinli akranları için gökyüzüne balon uçurdu
Konyalı çocuklar, Filistinli akranları için gökyüzüne balon uçurdu
Konyalı çocuklar, Filistinli akranları için gökyüzüne balon uçurdu
Konyalı çocuklar, Filistinli akranları için gökyüzüne balon uçurdu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konyalı çocuklar, Filistinli akranları için gökyüzüne yüzlerce balon uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyalı çocuklar, Filistinli akranları için gökyüzüne yüzlerce balon uçurdu - Son Dakika
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