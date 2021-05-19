Konyalı doğa tutkunları, doğa yürüyüşü etkinliğinde Beyşehir'de buluştu - Son Dakika

Konyalı doğa tutkunları, doğa yürüyüşü etkinliğinde Beyşehir'de buluştu

19.05.2021 13:52
Konyalı doğa tutkunları, doğa yürüyüşü etkinliğinde Beyşehir'de buluştu, System.String[]

Konyalı doğa tutkunları, düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde Beyşehir'de bir araya geldi.

Konyalı doğa tutkunları, düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde Beyşehir'de bir araya geldi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking Doğa Yürüyüşleri Grubu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşildağ Mahallesi'nde Leylekler Vadisi'nde bir araya gelen doğaseverler, hep birlikte gençlik marşını seslendirirken, Türk bayrakları ve Atatürk posteri açarak 19 Mayıs'ı kutladı.

Doğaseverler, daha sonra Leylekler Vadisi'ni ziyaret etti, İskele mevkisinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürü Gültekin Aksan, Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir ve Milli Parklar görevlileri de katıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, sınırlı sayıda katılımcıyla düzenledikleri etkinliğe iştirak eden doğa tutkunlarına teşekkür ederek, 19 Mayıs Bayramı'nı kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk, Milli Parklar, Turizm, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konyalı doğa tutkunları, doğa yürüyüşü etkinliğinde Beyşehir'de buluştu - Son Dakika


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