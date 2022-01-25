Konyalı esnaf yolda kalanların içini ücretsiz çayla ısıtıyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki esnaf, soğuk ve yağışlı havada yolda kalan sürücülerin içini ikram ettiği sıcak çayla ısıtıyor.

Beyşehir ilçesinde çay ocağına çevirdiği minibüsünü polis noktasına konuşlandıran esnaf Ferhat Çelik, yolda kalan sürücü ve polislere ücretsiz çay veriyor.

Minibüse kurduğu kuzine sobanın başında yolda kalanları ve ısınmak için gelenleri ağırlayan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğuk ve olağanüstü hava koşullarında insanlara hizmet vermekten duyduğu mutluluğu anlattı.

Konya ve Isparta yolunun çıkışına minibüsüyle konuşlandığını anlatan Çelik, "Yolda kalan sürücülere çay dağıtmaya geldik. Saat 07.00'den bu yana mesai yapıyorum. Minibüsümüzde güzel sıcak bir ortam oluşturduk. Burada kısa süreli de olsa ısınıp dinlenebiliyorlar." ifadelerini kullandı.