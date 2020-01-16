Konyalı esnaflara TSE belgesi verildi - Son Dakika
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Konyalı esnaflara TSE belgesi verildi

6 saat önce

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Konya'da tüketiciye sunulan hizmetler konusunda esnaflara hizmet belgesi verdi.

Konyalı esnaflara TSE belgesi verildi, System.String[]

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Konya'da tüketiciye sunulan hizmetler konusunda esnaflara hizmet belgesi verdi.

Kaliteli üretim yapılması ve hizmet sunulması için çalışmalarını sürdüren TSE tarafından hizmet belgelendirmesi yapıldı.

Bu kapsamda, tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili kriterlere uygun olduğunu gösteren belgeleri, Konya'daki esnaflara verildi.

TSE Konya Bölge Koordinatörü Mehmet Yıldırım, belgesini alan bir firma için şunları söyledi:

"Yeni hizmet yeri adresinde yapılan inceleme neticesinde, firma TSE-HYB belgesini almaya hak kazanmıştır. Firma TS 9261 standardı kapsamında Konya'da ilk ve tek, ülkemizde 3 belgeli kuruluştan biridir. Başarılarının devamını diliyorum."

Türk Standartları Enstitüsü, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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