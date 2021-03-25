Konyalı firma ürettiği forkliftleri tanıttı - Son Dakika

Konyalı firma ürettiği forkliftleri tanıttı

25.03.2021 14:03
Konyalı firma ürettiği forkliftleri tanıttı, System.String[]

Yuntes Şirketler Grubu bünyesinde bulunan firma ürettiği forkliftler için tanıtım toplantısı düzenledi.

Yuntes Şirketler Grubu bünyesinde bulunan firma ürettiği forkliftler için tanıtım toplantısı düzenledi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, geleceğin güçlü sanayi üretiminde aranması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda üretici her firmanın çok değerli olduğunu dile getiren Kütükcü, "Bugün Dolphin markasıyla forklift üretimine başladığı günden bu yana çizgisini yükselterek yoluna devam eden yerli bir markamızın, Konyamızın önemli bir firmasının tanıtımı için buradayız." dedi.

Kütükcü, firmanın başarılarının devamını dileyerek, şunları söyledi:

"Bu toplantının hem ülkemize hem şehrimize, yerli üretimin geldiği ve gitmek istediği hedefi itibariyle çok anlamlı olduğunu ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Firmamıza ve çalışma arkadaşlarına, şehrim ve odam adına Konya Sanayi Odası Başkanı olarak şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum."

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Derebağ da hedeflerinin ürettikleri forkliftleri daha çok çeşitlendirerek ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmak olduğunu kaydetti.

Derebağ, Avusturya, Ukrayna, Almanya, Azerbaycan, İran, Dubai, Mısır, Sudan, Nijerya, Libya ve Fas gibi birçok ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını anlattı.

Elektrikli forklift üretimi noktasında da Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini belirten Derebağ, "Biz ülkemizin üretimde büyüyeceğine inanıyor ve gelecek nesillerimize üretici güçlü bir ülke emanet etme borcumuz olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

İhracat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konyalı firma ürettiği forkliftleri tanıttı - Son Dakika


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