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Havva nine, ördüğü patikleri Mehmetçik'e ulaştırmanın sevincini yaşıyor - Son Dakika

Havva nine, ördüğü patikleri Mehmetçik'e ulaştırmanın sevincini yaşıyor

05.07.2021 14:13

Konya'da yaşayan 81 yaşındaki Havva Eseroğlu, örerek bağışladığı patikleri, Milli Savunma Bakanlığı vasıtasıyla Ağrı'da görev yapan Mehmetçiklere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Konya'da yaşayan 81 yaşındaki Havva Eseroğlu, örerek bağışladığı patikleri, Milli Savunma Bakanlığı vasıtasıyla Ağrı'da görev yapan Mehmetçiklere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlerleyen yaşına rağmen, "kışın askerlerin ayağını sıcak tutsun" diye el emeği, göz nuruyla bir yılda yaklaşık 100 patik ören Havva nine, sağlığı el verdikçe örmeye devam etmek istiyor.

Havva ninenin en büyük destekçisi ve yardımcısı ise aynı yaştaki 60 yıllık hayat arkadaşı Mustafa amca oluyor.

Mustafa amcanın bir taraftan sardığı ipleri diğer taraftan geleneksel motiflerle örerek patiğe dönüştüren 6 kız annesi Havva nine, erkek çocuk sevgisini de oğlu yerine koyduğu Mehmetçiklerde yaşıyor.

Askerlere patik örmeye kızı Emine'nin teşvikiyle başlayan Havva nine, AA muhabirine, patiklerini Mehmetçiklere ulaştırabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Gençliğinden bu yana örgü ördüğünü belirten Havva nine, "Kızım Emine, 'Anne herkese örüp örüp vereceğine, askerlere örsen olur mu?' diye söyledi. Ben de 'Olur, neden olmasın' dedim. Gitti çokça ip aldı geldi. Ben de yavaş yavaş başladım, bir kış ördüm. 80-90'a yaklaşınca askerlere göndermeye karar verdik. İnşallah kabul oldu. Çok sevdiler." diye konuştu.

"Ben onların bir annesiyim"

Patikleri teslim almak için gelen Milli Savunma Bakanlığı heyetini görünce çok heyecanlandığını ve mutlu olduğu kaydeden Havva nine, şöyle konuştu:

"Kapıdan bir kişi gelecek çorapları alıp gidecek zannediyorduk. Baktık maşallah albayı, binbaşısı, astsubayı, askerleri hepsi gelmiş. Bizimle sohbet ettiler. Oturduk, çay içtik. Çoraplarıma bakıp teşekkür ettiler. Bayrak hediye ettiler. Gelirken şeker de getirmişler. Ben de onlara 5'er lira kese bereketi harçlık verdim. Bazen 'çocuklar botlarının içine giyseler olur mu ki?' diye düşünüyorum. Olmazsa gece yatarken giysinler, rahat uyusunlar, ayakları ısınsın diyorum. Ben onların bir annesiyim. Onlar olmasa biz burada rahatça yatamayız. Onlar orda görev yaparken biz de evimizde rahatça yatıyoruz Allah'a çok şükür. Bunları düşüne düşüne gönderdim. Oğlum olmadığı için albaya söyledim. 'Benim oğlum yok. Bu askerler hep benim oğlum. Onların ayakları ısınsın diye yaptım.' dedim. O da 'Allah razı olsun' dedi. İnşallah patiklerim yerlerine yetişti, vardı. Ayaklarına giysinler rahatça yatsınlar, kalksınlar."

"Anneme yaşattıkları mutluluk için çok teşekkür ederim"

Havva ninenin kızı Emine Eseroğlu da patikleri almaya gelerek annesine yaşattıkları mutluluk için Milli Savunma Bakanlığına teşekkür etti.

Eseroğlu, "Annem, ördüğü patikleri önemseyip, gelip almazlar diye düşünüyordu. Bir hayal kurdum. Hayalimin temel amacı, o zaman 80 yaşında olan annemin, hala topluma yararlı olduğunu, yaşama ne kadar değer kattığını kendisine göstermekti. Annemle el ele verdik ve gerçekleştirmek için yola çıktık. Patikler örüldükten sonra Milli Savunma Bakanlığına ulaştık. Sağolsunlar, kayıtsız kalmadılar, zahmet edip evimize kadar geldiler. Anneme çok büyük bir mutluluk yaşattılar." dedi.

Havva nine, ördüğü patikleri Mehmetçik'e ulaştırmanın sevincini yaşıyor
Havva nine, ördüğü patikleri Mehmetçik'e ulaştırmanın sevincini yaşıyor
Havva nine, ördüğü patikleri Mehmetçik'e ulaştırmanın sevincini yaşıyor
Havva nine, ördüğü patikleri Mehmetçik'e ulaştırmanın sevincini yaşıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Milli, Konya, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havva nine, ördüğü patikleri Mehmetçik'e ulaştırmanın sevincini yaşıyor - Son Dakika


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