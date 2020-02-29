Konyalı hayırseverlerden İdlib'e destek - Son Dakika
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Konyalı hayırseverlerden İdlib'e destek

7 saat önce

Konya'dan hayırseverlerin desteğiyle İdlib'e 1 tır dolusu 4 bin adet battaniye yardımı gönderildi.

Konyalı hayırseverlerden İdlib'e destek, System.String[]

Konya'dan hayırseverlerin desteğiyle İdlib'e 1 tır dolusu 4 bin adet battaniye yardımı gönderildi.


İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi ilanından sonra yapılan saldırılarda yüzbinlerce kişi yerlerinden edilirken, İdlib merkezi ve kuzeyi, Atme Kamplar Bölgesi ve Türkiye sınırına yakın bölgelere göç hareketleri oldu. 1 Aralık 2019 tarihinden bugüne büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 312 bin kişi sınıra yakın yerlere göç etti. Bölgedeki kış şartları ve yoğun yağışlar ise yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Bu kapsamda en öncelikli ihtiyaçlardan biri olan battaniye yardımı Konya'dan bölgeye gönderildi. Fatih Gençlik Vakfı tarafından temin edilen 1 tır dolusu 4 bin adet battaniye, İdlib yakınlarındaki tampon bölgede görev yapan AFAD yetkililerine teslim edilerek Suriye'ye ulaştırıldı. - KONYA

Konya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
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