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Konyalı iş adamı Rahim Özkaymak vefat etti
13 dakika önce
Özkaymak Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Konyalı iş adamı Rahim Özkaymak bu sabah hayatını kaybetti.
Özkaymak Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Konyalı iş adamı Rahim Özkaymak bu sabah hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:18
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