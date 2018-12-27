Son Dakika Haberleri: Konyalı İş Adamlarından Azerbaycan ve Gürcistan'a Ziyaret

Konyalı İş Adamlarından Azerbaycan ve Gürcistan'a Ziyaret

58 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, İhracatı artırmak, ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek için Konya'dan 14 kişilik iş adamı heyetiyle, geçen hafta Gürcistan ve Azerbaycan'ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, İhracatı artırmak, ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek için Konya'dan 14 kişilik iş adamı heyetiyle, geçen hafta Gürcistan ve Azerbaycan'ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Okka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke ihracatını artırmak için yurt dışı seyahat programları düzenlediklerini belirtti.

Ekonomik canlanma için ihracatın önemine işaret eden Okka, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan güçlenerek çıkacağının sinyalini aldıklarını vurguladı.

Okka, iş adamları olarak bu süreçte üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İhracatımızı artırmak, ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek için Konya'dan 14 kişilik iş adamı heyetiyle, geçen hafta Gürcistan ve Azerbaycan'a çıkarma yaptık. Saha gezileri ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Gürcistan ve Azerbaycan stratejik öneme sahip, potansiyeli yüksek iki ülke. Neticelerini de kısa sürede alacağımıza inanıyorum. Metal, ev gereçleri, inşaat malzemeleri, otomotiv yedek parça gibi sektörlerde oldukça yoğun, önemli görüşmeler gerçekleştirdik ve karşılık bulduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:59 Kaynak: AA

Konya, Gürcistan, Azerbaycan, Ekonomi
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