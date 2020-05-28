Konyalı iş insanı Mustafa Akbel, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Konyalı iş insanı Mustafa Akbel, kazada hayatını kaybetti

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü, iş insanı Mustafa Akbel hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Süt ürünleri firması sahibi olan iş insanı Mustafa Akbel'in kullandığı 34 GP 9577 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Akbel, başından aldığı darbeyle ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akbel, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Akbel'in cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.