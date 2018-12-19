Son Dakika Haberleri: Konyalı Kadınlar Tepebaşı'nı Çok Sevdi

Konyalı Kadınlar Tepebaşı'nı Çok Sevdi

2 saat önce

Tepebaşı Belediyesini ziyaret eden Konyalı kadınlar, başarılı çalışmalarından ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı tebrik etti.

Konyalı Kadınlar Tepebaşı'nı Çok Sevdi, System.String[]
Tepebaşı Belediyesini ziyaret eden Konyalı kadınlar, başarılı çalışmalarından ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı tebrik etti.

Tuzlukçu Belediyesinin düzenlediği Eskişehir turu kapsamında kente gelen kadınlar, Tepebaşı Belediyesi'ni de ziyaret etti. Tepebaşı Belediyesinin Yaşam Köyü ve Su Sporları Merkezini yerinde inceleyen kadınlar daha sonra Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile Meclis Salonunda bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesinin çalışma ve projeleri hakkında bilgi alan Konyalılar, buluşmada Tepebaşı'nı çok sevdiklerini ifade ederek, Başkan Ataç'ı başarılarından ötürü tebrik etti. Konyalıları Eskişehir'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Ataç da misafirlere keyifli bir gezi programı geçirmeleri temennisinde bulundu.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:17 Kaynak: İHA

Tuzlukçu, Eskişehir, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
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