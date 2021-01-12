Son dakika haberleri... "Küçük çoban", resim tutkusuyla herkesin beğenisini kazanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... "Küçük çoban", resim tutkusuyla herkesin beğenisini kazanıyor

12.01.2021 11:01
Son dakika haberleri...

Son dakika haber: Konya'nın Halkapınar ilçesinde hayvancılıkla uğraşan babasına yardım eden 13 yaşındaki Fahri Tezcan, resim tutkusuyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde hayvancılıkla uğraşan babasına yardım eden 13 yaşındaki Fahri Tezcan, resim tutkusuyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Fahri Tezcan, derslerindeki başarısının yanı sıra resme olan ilgisi ve yeteneğiyle de dikkati çekiyor.

Fahri Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer çocuklar gibi sokakta oyun oynamayı sevmediğini söyledi.

Hem merada koyun otlattığını hem de ağılda babasına yardım ettiğini ifade eden Tezcan, resim yapmayı çok sevdiğini, derslerinden arta kalan zamanlarda resim yaptığını anlattı.

Tezcan, babasıyla koyun otlatırken bir taraftan da resim yaparak vaktini değerlendirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Benimle aynı işi yapan arkadaşım olmadığı için kardeşlerimle oynuyor ve odamda yalnız kaldığımda resim çiziyorum. Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulunda resim öğretmenimden bazı çizim teknikleri öğrendim. Derslerim ile ev işleri ve çobanlıktan arda kalan zamanlarımda resim çiziyorum. Resimlerimde daha çok hayatımdaki sevdiğim şeyleri çizmeyi tercih ediyorum. Koyunlarımı, kuzularımı, çoban köpeğini, tarlaları çiziyorum. En büyük hayalim iyi bir ressam olmak."

Pastel ya da sulu boya yerine renkli boya kalemleriyle resim yapmayı tercih ettiğini dile getiren Tezcan, koyun ve kuzuları da severek otlattığını anlattı.

Okuldaki resim yarışmalarında dereceleri var

Baba Yusuf Tezcan da oğluyla koyun otlatmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çobanlıkta en büyük destekçisinin oğlu Fahri olduğunu belirten baba Tezcan, "Çobanlığı babamdan öğrendim, oğlum da benden öğreniyor. Oğlum benim işlerimde hem elim hem ayağım. Hayvanlarımıza bakıyor, otlatıyor, her işimde yardımcı oluyor." dedi.

Oğlunun resim yapmayı çok sevdiğini anlatan Tezcan, şunları kaydetti:

"Alışverişe gittiğim zaman bana resim defteri, boya kalemi gibi resimle ilgili araç gereç siparişleri verir. Almadan gelirsem üzülür. Alacağım günü de iple çeker. Çünkü akşamları evde, kırda, bayırda, boş zamanlarında hep resim çizer. Okulundaki resim yarışmalarında aldığı dereceler var."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Küçük çoban', resim tutkusuyla herkesin beğenisini kazanıyor - Son Dakika


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