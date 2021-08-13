Konyalı Mehmet Usta, 24 yıldır kendisi gibi yürüme engelli olanlara özel ayakkabı üretiyor - Son Dakika

Konya'da yaşayan 73 yaşındaki yürüme engelli Mehmet Şahin, atölyesinde 24 yıldır kendi durumundakilere ayakkabı üretiyor.

Henüz 3 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüme engelli olan Mehmet Şahin, çocuk yaşta babasının yönlendirmesiyle bir ayakkabı tamir ustasının yanında işe başladı.

İlkokulu bitirdikten sonra ayakkabı tamirciliğini severek yapmaya devam eden Şahin, 1979 yılında İŞKUR'un bu meslek ile ilgili açtığı bir sınavda birinci oldu. Askeriyede işe alınan Şahin, 1997 yılına kadar burada askeri personelin bot tamirini yaptıktan sonra emekli oldu.

Ardından kendi atölyesini açan Şahin, yılların verdiği tecrübeyle kendisi gibi yürüme engeli bulunanlara özel ayakkabı üretiyor.

İşini severek yapan Şahin, AA muhabirine, oturarak yapabileceği bir iş olduğu için, ailesinin kendisine bu mesleği uygun gördüğünü söyledi.

Yürüme engelini en aza indirebilmek için bazı operasyonlar geçirdiğini anlatan Şahin, "Bazı ameliyatlara girdim ancak yürümem düzelmedi. Ayakta da fazla duramıyorum. İlkokulu bitirdikten sonra bana bu mesleği verdiler." dedi.

Emekli olduktan sonra kendi dükkanını açtığını belirten Şahin, "Çıraklık, kalfalık, ustalık derken dükkan sahibi olduk. O günden beri engelli ayakkabısı üretiyorum." diye konuştu.

Kendisi yürüme engelli olduğu için bu işe gönül verdiğini anlatan Şahin, "Dükkanımı bilen engelli vatandaşlar gelir. Burada ayak ölçüsünü alıp kendi imkanlarım dahilinde müşterinin ayağına uygun ayakkabı üretiyorum. Giyenler de çok memnun. Müşteri memnuniyeti benim için çok önemli. Sonuçta insanların parasını alıyoruz. Bu parayı gönül rahatlığıyla harcayabilmem lazım." diye konuştu.

Birçok ilden müşterisi var

Şahin, özenle yaptığı yürüme engelli ayakkabılarını giyen müşterilerinin kendisine dua ettiğini, bundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bu işe başladığında Konya'da sadece bir engelli ayakkabısı üreten atölyenin olduğunu vurgulayan Şahin,"Hiçbir zaman kötü malzeme kullanmam. Bazı müşterim bana, 'Abi ne olur bu işi bırakma, sen bu işi bırakırsan biz ne yapacağız?' diyor. Damdan düşen ben olduğum için engellinin halinden de ben anlarım. Gücüm yettiğince engelli ayakkabısı üretmeye devam edeceğim. Çevre iller ve başka illerden de birçok müşterim var. Engellilerin engeline çare olmak anlatılmaz. Bunu yaşamak lazım. Çok güzel bir his." ifadesini kullandı.