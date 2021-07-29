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Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor - Son Dakika

Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor

29.07.2021 14:27

- Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor Konyalı milli güreşçi Hüseyin-Cihat Dur kardeşler, Türkiye'deki başarılarının ardından şimdi de gözlerini uluslararası şampiyonalarda yeni başarılara çevirdi.

- Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor

KONYA - Konyalı milli güreşçi Hüseyin-Cihat Dur kardeşler, Türkiye'deki başarılarının ardından şimdi de gözlerini uluslararası şampiyonalarda yeni başarılara çevirdi.

Beyşehirli milli güreşçi Hüseyin-Cihat Dur kardeşler, küçük yaşlardan itibaren başladıkları ata sporunda bugüne kadar önemli başarılara imza attı. Katıldıkları turnuvalarda birçok madalya toplayan Dur kardeşler, birlikte yaptıkları sıkı idman programlarıyla da Balkan ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanıyor.

Güreşçi kardeşlerden Hüseyin Dur, hiperaktif bir çocukken küçük yaşlardan itibaren spora olan merakıyla ata sporu güreşe 7 yaşında başladığını vurgulayarak, ardından katıldığı yurtiçindeki turnuva ve şampiyonalarda peş peşe gelen başarıların sonrasında çocukluğundan beri hayalini kurduğu milli formayı giymeyi de başardığını söyledi.

Mahallede güreş yapan arkadaşlarına özendiğini ve bunun da güreşe olan tutkusunu arttırdığını anlatan Dur, "Bu vesileyle ata sporuna başlamış olduk. Sevdim ve devam da ettim sonrasında. Altyapıda antrenörümüz Adil Yollar hocamızla başladım bu spora Beyşehir'de. Türkiye'de derece yapıp, Antalya Güreş Eğitim Merkezi'ni kazandım. Liseyi bitirdim, üniversite sınavına girdim. Beden Eğitimi Yüksekokulu'nda öğrenimimi sürdürmeyi düşünüyorum. Güreş sporunda ilk madalyamı üçüncü olarak Konya il şampiyonasında almıştım. 2018'de Türkiye'de derece yapıp Sırbistan'da Avrupa şampiyonasına katılarak ülkemizi milli formayla temsil ettim. Türkiye'de 3 defa üçüncülüğüm var, iki kez ikinciliğim var. Avrupa şampiyonasında ise çeyrek finalde yenildim. Aldığım madalyaların sayısını artık ben de hatırlamıyorum. En son bu sene Sivas'taki Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik derecesi elde ettim. Ben güreşe başladıktan sonra kardeşim Cihat da heves etti. Ben ona 'sen oku, ben sporcu olayım' demiştim. Ama o da başlamak isteyince engel olmadık. Benden görerek o da devam ediyor. Kardeş olarak ikimizin de hayat amacının aynı olması güzel bir duygu. Hedefim benim Avrupa şampiyonasında bu sene madalya alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Ama kardeşimle uluslararası bir turnuvada finalde karşılaşmak gibi özel bir hedefimiz de var. Bunun için evde veya antrenmanlarda sık sık birbirimizle de güreşerek, birbirimizden çok şey öğreniyoruz" dedi.

15 yaşındaki milli güreşçi Cihat Dur da Antalya Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim hayatını sürdürdüğünü belirterek, ağabeyinin güreşe başlamasının ardından kendisinin de ata sporuna başlamak istediğini söyledi. Ailesinin; 'bir şey olur' diyerek güreş salonlarına göndermek istemediğini de ifade eden Dur, "Evde tek başıma kalıyordum, canım sıkılıyordu. Bir kereliğine gittim. Sonrasında her zaman gitmeye başladım. İlk başarımı 2017'de Konya il şampiyonasında üçüncü olarak elde ettim. Girdiğim Türkiye şampiyonasında da üçüncü olunca, Elmalı Güreş Eğitim Merkezine gittim ve orada güreş hayatımı sürdürdüm. Türkiye'de katıldığım çok sayıda turnuvada derece elde ettim. Türkiye'deki başarılarım milli formayı da getirdi. İlk hedefimde Balkan şampiyonluğu var, sonrasında Avrupa ve dünya şampiyonalarında da ülkemizi temsil edip Türkiye'ye madalya kazandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu hedeflerinin dışında özel bir hedefinin olduğunu da vurgulayan Cihat Dur, "Ağabeyimle yaşlarımız büyüdükçe kilomuz da birbirimize yaklaşıyoruz. O şu anda 65, ben ise 55 kilodayım. Ağabeyimle aynı kilolara ulaşınca özel hedefim, bir şampiyona finalinde onunla karşılaşmak istiyorum. Ben de ağabeyim gibi kazandığım madalyaların sayısını hatırlamıyor, bilmiyorum" diye konuştu.

Milli güreşçi kardeşlerin antrenörü İldeniz Savran da halen yeni başarılara imza atabilmek için birlikte çalıştıkları Hüseyin ve Çihat Dur kardeşlerin, bugünlere gelmesinde kendisinin de bir zamanlar antrenörü olan Adil Yollar hocalarının çok büyük emeği olduğunu vurgulayarak, "Hüseyin ve Cihat'ı halen antrenörleri olarak Mümin Kırcan ve ben çalıştırıyorum. Her ikisi de bizleri takip ederek bu yerlere kadar geldiler, bizlere gurur verdiler. Şu anda beraber antrenmanlara devam ediyoruz. Tabii bizim hedeflerimiz büyük. Biz iki kardeşimizden Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar bekliyoruz. Ama öncesinde hazırlandığımız sonbaharda yapılacak bir Balkan şampiyonası var. Cihat, Balkan şampiyonasında ülkemizi temsil edecek, ağabeyi Hüseyin ise Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edebilmenin mücadelesi içerisinde olacak. Biz de başarılı olabilmeleri için elimizden gelen katkı ve desteği onlara sağlamaya çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi.

Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor
Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor
Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor
Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor
Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor
Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyalı milli güreşçi kardeşlerin yıldızı parlıyor - Son Dakika Spor


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