Konyalı milli sporcu Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya aldı - Son Dakika
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Konyalı milli sporcu Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya aldı

10.10.2022 15:20
Konyalı milli sporcu Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya aldı

Konya Spor Lisesi öğrencisi ve Selçuklu Belediyespor Kulübü milli sporcusu Çetin Karapınar, İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Konya Spor Lisesi öğrencisi ve Selçuklu Belediye spor Kulübü milli sporcusu Çetin Karapınar, İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Konya'da, 9 yıl önce seyrettiği "Çelik Yumruklar" filminden etkilenerek, kick boksa başlayan Karapınar (17), katıldığı müsabakalardan elde ettiği derecelerin yanı sıra İtalya'da katıldığı Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Karapınar, izlediği filmden sonra kendi kendine antrenmanlar yaptığını, daha sonra ailesinin desteğiyle Selçuklu Belediyespor Kulübü'ne başladığını belirtti.

Yaşıtlarına spor yapmaları için tavsiyede bulunan Karapınar, "Bence bütün gençler bir spora başlamalı ve bu heyecanı tatmalı. Bence her gencin bir hedefi olmalı. Benim bundan sonraki hedefim, olimpiyatlarda derece yapmak. Selçuklu Belediyespor Kulübü'ne, antrenörümüz Mevlüt Aker'e ve Konya Spor Lisesi'ne teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Karapınar, Kick Boks, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyalı milli sporcu Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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