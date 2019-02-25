Son Dakika Haberleri: Konyalı Sanayiciler, Aselsan'a Daha Fazla Tedarik Arayışında

Konyalı Sanayiciler, Aselsan'a Daha Fazla Tedarik Arayışında

1 saat önce

ASELSAN yöneticileri ve Konyalı sanayiciler arasında ikili iş birliği görüşmeleri yapıldı.

Konyalı Sanayiciler, Aselsan'a Daha Fazla Tedarik Arayışında, System.String[]
ASELSAN yöneticileri ve Konyalı sanayiciler arasında ikili iş birliği görüşmeleri yapıldı.

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 80'in üzerinde firma temsilcisinin ASELSAN yöneticileri ile görüştüğü, görüşmelerde Konya'da üretim yapan firmalara ASELSAN'ın tedarik süreci ile ilgili detaylı bilgi verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya katılan ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç'ın, Konya'daki firmalara ASELSAN'ın tedarik süreçleri hakkında detaylı bilgi verdiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Kılıç'ın, ASELSAN'ın her 10 siparişten 9'unu KOBİ niteliğindeki firmalara verdiğine dikkat çekerek, bunların arasında Konyalı firmalarında bulunduğunu, önümüzdeki dönemde Konya'da ASELSAN'la çalışma yapan firmaların sayısında artış beklediklerini de ifade ettiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:20 Kaynak: AA

Konya Sanayi Odası, Konya, Ekonomi
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