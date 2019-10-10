Son Dakika Haberleri: Konyalı şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatına destek
Son Dakika Güncel Konyalı şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatına destek

Konyalı şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatına destek

2 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Konya Şehit Aileleri Derneği'nden destek geldi.

Konyalı şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatına destek, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Konya Şehit Aileleri Derneği'nden destek geldi.


Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, Barış Pınarı Harekatı Operasyonunu sonuna kadar desteklediklerini söyledi.


Kendilerinin bu vatan ve bayrak uğruna ölüme seve seve koşan yiğitlerin sevdiği insanlar olduklarını ifade eden Başkan Pekdemir, "Biz her zamanki olduğumuz gibi ilk şehidimiz geldiği zaman 'vatan sağolsun' dedik. Allah kısmet ederse son nefesimize kadar vatanın bütünlüğü ve güzelliği için elimizden gelen her şeyi feda etmeye hazırız. Biz bu operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Oradaki yiğitlere şunu demek istiyoruz. 'Yavrularım dualarımız sizinle, inşallah ayağınıza taş değmesin. İnşallah sıhhat, afiyet ve huzurla Allah sevdiklerinize kavuştursun. Dualarımız sizinle, Allah yolunuzu açık etsin" dedi.


Vatanı ve ülkeyi seven bireyler olduklarını belirten Pekdemir, "Onun için biz vatanımızı, ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı Allah'ım yevmil kıyamete kadar indirme. Düşman yüzü gösterme bize ya Rabbi diyoruz. Onun için dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı.


Konyalı şehit aileleri ise, Mehmetçiğin düğüne gider gibi gülerek gidip geleceklerini belirterek operasyona verdikleri desteği dile getirdi. - KONYA

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:49 Kaynak: İHA
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