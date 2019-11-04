Son Dakika Haberleri: Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

- Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandıKONYA - İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Terörle Mücadele Eğitim Alay Komutanlığındaki eğitim sırasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, memleketi Konya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

- Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Terörle Mücadele Eğitim Alay Komutanlığındaki eğitim sırasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, memleketi Konya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Terörle Mücadele Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan Konyalı Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), dün eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Uzman Çavuş Yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yaşayan annesi Havva Yaralı ve babası Ahmet Yaralı'ya ulaştırıldı. Şehidin naaşı öğle saatlerinde askeri uçakla memleketine getirilerek, helallik alınmak üzere merkez Selçuklu ilçesindeki babaevine götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Sancak Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip şehit Uzman Çavuş Mehmet Yaralı için cenaze namazı kılındı. Yakınlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü şehit, kılınan cenaze namazının ardından Yediler Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Konyalı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İzmir, Konya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:01 Kaynak: İHA
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