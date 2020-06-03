Konyalı şehit, İstanbul Vodafone Arena saldırısında şehit olan kuzeninin yanına defnedildi - Son Dakika

Konyalı şehit, İstanbul Vodafone Arena saldırısında şehit olan kuzeninin yanına defnedildi

Konyalı şehit, İstanbul Vodafone Arena saldırısında şehit olan kuzeninin yanına defnedildi Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan Konya'nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Konyalı şehit, İstanbul Vodafone Arena saldırısında şehit olan kuzeninin yanına defnedildi

KONYA - Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan Konya'nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı ilk olarak Stat Mahallesindeki ailesinin evine getirildi. Şehidin yakınları, burada Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından Akdoğan'ın naaşı, cenaze namazı kılınmak üzere yağmur yağışı nedeniyle Hükümet Konağı yanında bulunan kapalı pazar yerine getirildi. Cenazede büyük üzüntü yaşayan jandarmaların eşlik ettiği şehidin annesi Özlem Akgül, "Kuzum, senin yokluğuna nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Hüseyin Akdoğan da görevli jandarmaların arasında büyük üzüntü yaşadı. Burada kılınan namazın ardından şehit Burak Aydoğan'ın naaşı Akyol Mezarlığında bulunan şehitliğe götürüldü. Şehit Aydoğan'ın naaşı şehitlikte bulunan 2016 yılında İstanbul'da terör saldırısında şehit olan kuzeni Emre Horoz'un yanına defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Konyalı şehit, İstanbul Vodafone Arena saldırısında şehit olan kuzeninin yanına defnedildi

Vodafone Arena, İstanbul, Aydoğan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 02:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Konyalı şehit, İstanbul Vodafone Arena saldırısında şehit olan kuzeninin yanına defnedildi - Son Dakika

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