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Son Dakika 3. Sayfa Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı

1 saat önce

Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer memleketi Konya'da dualarla defnedildi.

Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı, System.String[]

Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer memleketi Konya'da dualarla defnedildi.


Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (24) naaşı Musalla Mezarlığındaki Namazgah'a getirildi.


Öğle namazını müteakip düzenlenen törende şehidin yakınları gözyaşlarını tutamazken kız kardeşi Fatma Zehra Mermer, "Polis olacağım, öcünü alacağım" diyerek ağabeyine seslendi. Evlilik hazırlığı içinde olan Buse Kocabaş'ta şehit nişanlısının tabutuna sarılarak vedalaştı. Şehit Yunus Mermer'in sosyal medya üzerinden paylaştığı, "Ölümün yaklaştığını bile bile zamanın geçmesini isteyenler ya askerdir ya da mahkum" paylaşımı ise yürek burktu.


Geçen yıl göreve başladığı öğrenilen şehit Yunus Mermer kılınan cenaze namazı sonrası Konya şehitliğinde dualar eşliğinde toprağa verildi.


Cenaze töreninde şehidin ailesi, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Konya milletvekilleri ve siyasilerin yanı sıra vatandaşlarda yoğun katılımla yer aldı. - KONYA

Yunus Mermer, PKK, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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