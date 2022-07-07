Son dakika... Konyalı şehit Muhammed Mustafa Koca son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit Muhammed Mustafa Koca son yolculuğuna uğurlandı
KONYA - Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit düşen Konyalı Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca, memleketi Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca Kuzey Irak Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit düştü. Koca'nın cenazesi sabah düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Koca için ikindi namazını müteakip Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Koca'nın cenazesi kılınan namazın ardından İçeri Çumra Mezarlığına dualarla defnedildi.
Koca'nın 2019 yılında eğitimini tamamlayarak mesleğe başladığı, nişanlı ve 3 kardeş olduğu öğrenildi. Şehit Koca'nın cenaze namazına ailesi, yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri ve mülki erkan, protokol mensupları ile vatandaşlar katıldı.
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