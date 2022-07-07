Koca'nın 2019 yılında eğitimini tamamlayarak mesleğe başladığı, nişanlı ve 3 kardeş olduğu öğrenildi. Şehit Koca'nın cenaze namazına ailesi, yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik , Konya Valisi Vahdettin Özkan , askeri ve mülki erkan, protokol mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Konyalı şehit Muhammed Mustafa Koca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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