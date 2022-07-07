Son dakika... Konyalı şehit Muhammed Mustafa Koca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Konyalı şehit Muhammed Mustafa Koca son yolculuğuna uğurlandı

07.07.2022 18:14

Gelen son dakika haberine göre Konyalı şehit Muhammed Mustafa Koca son yolculuğuna uğurlandı Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit düşen Konyalı Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca, memleketi Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Konyalı şehit Muhammed Mustafa Koca son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit düşen Konyalı Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca, memleketi Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca Kuzey Irak Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit düştü. Koca'nın cenazesi sabah düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Koca için ikindi namazını müteakip Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Koca'nın cenazesi kılınan namazın ardından İçeri Çumra Mezarlığına dualarla defnedildi.

Koca'nın 2019 yılında eğitimini tamamlayarak mesleğe başladığı, nişanlı ve 3 kardeş olduğu öğrenildi. Şehit Koca'nın cenaze namazına ailesi, yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri ve mülki erkan, protokol mensupları ile vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Koca, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Koca, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haber | Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haber | Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Konyalı şehit Muhammed Mustafa Koca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:46 Çoban, koyunlarını otlattığı esnada başından vurulmuş çocuk ile karşılaştı
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:25 Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı!
18:24 İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün istifa etmesinin ardındaki süreç ortaya çıktı
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
17:51 Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı
17:46 Aslan ve timsah sığ suda karşı karşıya geldi! O anlar böyle görüntülendi
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 18:53:02. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Konyalı şehit Muhammed Mustafa Koca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement