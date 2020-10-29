Konyalı tatlıcıdan Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

Konyalı tatlıcı Ali Yerlikaya, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona bayrak ve sloganla destek verdi.

Kültür Park'ta tatlı satan Yerlikaya, Azerbaycan'a destek olmak için böyle bir yol düşündüğünü belirterek, Azerbaycan'a yapılan zulmü kınadığını söyledi.

Sivillere karşı yapılan saldırıların başlı başına bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Savaşın bile belli kuralları vardır. Ermenistan'ın, Azerbaycan halkına yaptıkları kabul edilemez. Ermenistan'ın daha önce yaptıkları da aslı da nesli de belli zaten. Türk milleti olarak Azerbaycan'ın sonuna kadar arkasındayız, üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.