Son Dakika Haberleri: Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemi Ramazan Bedir Tunus'ta

Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemi Ramazan Bedir Tunus'ta

1 saat önce

Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, Tunus'ta gerçekleştirilen 111. Uluslararası Tekvando Hakem Semineri ve 7. Para Tekvando Hakem Semineri'nde Türkiye'yi temsil etti.

Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemi Ramazan Bedir Tunus'ta, System.String[]
Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, Tunus'ta gerçekleştirilen 111. Uluslararası Tekvando Hakem Semineri ve 7. Para Tekvando Hakem Semineri'nde Türkiye'yi temsil etti.

Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, Dünya Tekvando Federasyonu Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programı kapsamında Tunus'un Hammamet kentinde 22-25 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen 111. Uluslararası Tekvando Hakem Seminerine katıldı. Ramazan Bedir, 26-28 Mart 2019 tarihlerindeki 7. Para Tekvando Hakem Semineri'ne de katılarak Türkiye'ye temsil etti. 2013'ten beri Uluslararası Tekvando Hakemliği, 24 yıldır da Uzman Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Ramazan Bedir, tekvandonun özellikle okul öğrencileri arasına yayılması için 2005 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor. Bedir, 2005 yılında ilk defa 'tekvando seçmeli ders olsun. 81 ilde 81 bin sporcu neden olmasın' diye proje hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığına sundu. Halen Antalya'da Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Ramazan Bedir, tekvando eğitimi için öğrencilere ders vermeyi sürdürüyor. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:40 Kaynak: İHA

Türkiye, Tunus, Güncel
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