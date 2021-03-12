Konyalılar bugün camide, otobüste, tramvayda Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat"ıyla karşılaştı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesince, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla, kent genelinde Mehmet Akif Ersoy'un ölümsüz eseri Safahat ve Türk Bayrağı dağıtıldı, "41 Mısra, 41 Ressam, 41 Eser Sergisi" açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergiyi ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın her bir mısrasını Anadolu'nun dört bir yanında görev yapan sanatçılarla resme dönüştürdüklerini söyleyen Altay, yurdun işgal altında olduğunu ve "hiç umut yok" denilen Milli Mücadele döneminde, milletin inanç, iman ve vatan sevgisiyle küllerinden yeniden doğduğunu belirtti.

Milletin fedakarlıkları, kahraman Mehmetçiğin şehadet bilinci ve iman dolu yürekleriyle verdiği mücadele sayesinde yurdun işgalden kurtarıldığını ifade eden Altay, şöyle konuştu:

"Verilen büyük mücadele ve fedakarlıklar sayesinde, bizlere miras bırakılan bu toprakların her daim kıymetini bilecek, aynı şuur ve bilinçle yarınlara miras bırakacağız inşallah. Bugün ülkemizin her noktasından ressamlarımızın İstiklal Marşımız için birleşmesini, yine o dönemki birlik, beraberlik ruhunu yansıtması açısından çok önemli buluyorum. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma vesilesi ile yapılan bu sergimiz, ziyaretçileri yeniden o günlere götürecek, yeniden o ruhu hissettirecektir."

Altay, konuşmasının ardından, beraberinde Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, MHP Konya İl Başkanı Remzi Kararslan, sanatçılar ve davetlilerle, sergilenen eserleri inceledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara "Safahat" sürprizi

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla, sabah saatlerinde otobüs ve tramvaylardaki yolculara, Eski Sanayi ve Bedesten bölgesindeki esnafa, açık alanlardaki vatandaşlara Mehmet Akif Ersoy'un ölümsüz eseri Safahat ile Türk bayrağı dağıttı.

Ekipler, Cuma namazı öncesi Sultan Selim Camisi'ne de cemaatin alması için kitaplardan bıraktı.

Toplu ulaşım araçlarında ve iş yerlerinde kitapları alan vatandaşlar belediyeye teşekkür etti.