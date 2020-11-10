Konyalılar Camii'nin ince şlerinin yapımı başladı - Son Dakika

Konyalılar Camii'nin ince şlerinin yapımı başladı

10.11.2020 11:06
Konyalılar Camii'nin ince şlerinin yapımı başladı, System.String[]

Kepez Belediyesi, Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde yer alan ve karkası tamamlanan Konyalılar Camii'nin ince işlerinin yapımını başlattı.

Kepez Belediyesi, Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde yer alan ve karkası tamamlanan Konyalılar Camii'nin ince işlerinin yapımını başlattı.

Kentsel yenilenmenin tamamlandığı Düdenbaşı Mahallesi'nde, 1979'da inşa edilen Konyalılar Camii, bölge sakinlerinin isteği doğrultusunda yıkılarak, yeniden inşa ediliyor. Belediye, hayırsever desteği ile 6 Eylül 2017'de temeli atılan caminin karkas inşası geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

Protokol yoluna Mimar Sinan eseri

Mimari projesi, Mimar Sinan'ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Camii'nden esinlenerek hazırlanan caminin, ince işlerinin yapımı da Kepez Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. İhalenin resmiyet kazanması ve yer teslimi sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici firma, Konyalılar Camii'nin yapımına başladı.

Tütüncü, cami şantiyesinde

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, inşaatın ilk günü cami şantiyesini ziyaret ederek, mahalle sakinlerini yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirdi. Vatandaşların camiyle ilgili taleplerini dinleyen Başkan Tütüncü, caminin yapımında kullanılacak taşları da inceledi.

Tütüncü, yaptığı açıklamada Antalya'nın protokol yolu Gazi Bulvarı'na, Mimar Sinan'ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin mimarisinde bir eser kazandıracaklarını söyledi.

Düdenbaşı'na anahtar teslimi cami

Konyalılar Camii'nin, mimarisi, taş işçiliği ve Türk İslam Sanatları çalışmalarıyla adından söz ettiren bir eser olacağına işaret eden Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: "Cemaatimiz, mahalleli hemşehrilerimiz ve belediye işbirliği ile camimizin karkasını tamamlamıştık. Caminin ince işlerinin yapımını belediye olarak devraldık. Hemşehrilerimizle güzel bir eser inşa etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Anahtar teslimi bir cami inşa ediyoruz. Caminin dış cephesinde Manavgat taşı, iç cephesinde Finike limra taşı kullanacağız. Konyalılar Camii'nin projesini, Mimar Sinan'ın, Sokullu Mehmet Camii'ni örnek alarak hazırladık. Camimiz, orta dönem Osmanlı mimarisinin karakteristik çizgilerini taşıyacak. Camimizi, el işçiliği ile yapılan nakkaş, hat, kündekari, çini, taş, mermer, vitray ve çıtakari gibi sanatsal çalışmalarla süsleyeceğiz. Antalya'nın protokol yolu Gazi Bulvarı'na çok yakışacak olan bu eseri, kısa bir süre içerisinde camii tamamlayarak, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız."

Düdenbaşı Mahallesi sakinleri de, Konyalılar Camii'nin yapımını üstlenmesinden dolayı Başkan Hakan Tütüncü'ye teşekkür ettiler. - ANTALYA

Konyalılar Camii'nin ince şlerinin yapımı başladı
Konyalılar Camii'nin ince şlerinin yapımı başladı
Konyalılar Camii'nin ince şlerinin yapımı başladı
Konyalılar Camii'nin ince şlerinin yapımı başladı
Konyalılar Camii'nin ince şlerinin yapımı başladı
Konyalılar Camii'nin ince şlerinin yapımı başladı

Kepez Belediyesi, Gazi Bulvarı, Protokol, Kepez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konyalılar Camii'nin ince şlerinin yapımı başladı - Son Dakika


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