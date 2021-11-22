Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Devebacak güven tazeledi - Son Dakika

Konyalılar Federasyonu (KONFED) Genel Başkanı Yusuf Devebacak, genel kurulda başkanlığa yeniden seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Devebacak, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, federasyonlarının İzmir'deki Konyalılar arasında bağ kurmayı amaçladığını ifade etti.

Devebacak, her geçen gün daha da büyüdüklerini aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tek listeyle gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa yeniden Devebacak seçildi.

Genel kurula AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya da katıldı.