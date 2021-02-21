Konyalılar güneşli havada kısıtlamayı unutup, parklara akın etti - Son Dakika
Üye Girişi

Konyalılar güneşli havada kısıtlamayı unutup, parklara akın etti

21.02.2021 14:59

KONYA'da güneşli havayı gören vatandaşlar, kısıtlamayı unutup parklara akın etti.

KONYA'da güneşli havayı gören vatandaşlar, kısıtlamayı unutup parklara akın etti. Güneşin tadını çıkaranları gören bekçiler uyarıda bulunup, evlerine dönmelerini istedi.

Kentte son günlerde etkili olan görülen soğuk hava ve kar yağışı bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığı 3 ila eksi 1 derece arasında değişmesine rağmen güneşi gören Konyalılar, kısıtlamayı unutup, parklara akın etti. Bazıları yürüyüş yaptı, bazıları da bankta oturup güneşli havanın tadını çıkardı. Bekçiler ise kısıtlamayı ihlal eden vatandaşları tek tek uyararak evlerine dönmelerini istedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyalılar güneşli havada kısıtlamayı unutup, parklara akın etti - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i transfer etmek için Villarreal'i geride bıraktı
16:34 Avrupa'da en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı! Livakovic adım adım Kadıköy'e
16:27 Samsun'da miras kavgası: 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
16:25 Kardeşler arasındaki miras kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı
16:26 Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın eylül ayında evleneceği ileri sürüldü
16:21 Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor
16:03 Bayrampaşa'da Derin Dondurucuda Ceset Bulunan Gencin Cenazesi Defnedildi
16:00 Gazeteci Mustafa Kasadar, oğlunun öldürülmesiyle ilgili ilk kez konuştu: Borç bataklığına batmış biri tarafından katledildi
16:00 UEFA, mali yükümlülükleri yerine getirmeyen 3 Süper Lig ekibine ceza kesti
15:56 UEFA'dan 3 Süper Lig ekibine ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 16:54:20. #1.12#
SON DAKİKA: Konyalılar güneşli havada kısıtlamayı unutup, parklara akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement