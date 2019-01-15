Son Dakika Haberleri: Konyalılar "Millet Kıraathanesi'nde" Buluşuyor

Konyalılar "Millet Kıraathanesi'nde" Buluşuyor

58 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'da açılan Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen etkinlikler toplumun farklı kesimlerinden insanları buluşturuyor.

Konyalılar
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'da açılan Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen etkinlikler toplumun farklı kesimlerinden insanları buluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Kültürpark'taki Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi'nde "Öğrenen Kıraathaneler" programlarının düzenlendiği bildirildi.

Etkinliklerde kıraathaneye gelen vatandaşlar uzmanlar tarafından düzenlenen söyleşilere ve uygulamalı eğitimlere katılıyor.

Etkinlikler kapsamında ocak ayı içerisinde, Günümüzde Sağlıklı Beslenme, Anadolu Müziğinde Türküler, İnovasyon ve Girişimcilik Fırsatları, Kaligrafi Sanatçılarının Performansı, Beden Dili Eğitimi, Seramik Performansı, Ebru Sanatçılarının Performansı ve Günümüzde Anne Baba Olmak konulu etkinlikler yapılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi düzenlediği Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi'nin kütüphanesinde 5 binin üzerinde kitap yer alıyor.

Kıraathanede çocuklar kitap okuyup ödevlerini yaparken, gençler ve emekliler de aralarında sohbet ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:35 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kültürpark, Konya, Güncel
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